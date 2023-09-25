Ünlü deprem bilimciden astrologlara 'İstanbul depremi' tepkisi: Her akıllarına geleni söylüyorlar

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremle ilgili tarih veren astrologları ve bilim insanlarına depremin tarihini soranları eleştirdi.

Yaltrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim, astroloji değildir. Bilimde popülizm uğruna astrologluk yapılmaz. Marmara'da her an deprem(ler) beklenildiğini zaten yetkililere, halka söylüyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ama tarih vererek panik ortamı yaratmıyoruz. Çünkü panik, çözüm değil tam tersi kadere rıza getirir.

Zaten beklenen bir durum için milyonların ruh sağlığı ile oynamak iyi niyetli bir davranış değil. Astrologlar da her akıllarına geleni söylüyor. Tuttuğu zaman bildi oluyor, tutmadığı zaman kimse dönüp tutmadı demiyor.

Deprem konusu ciddi bir olay, bu şekilde sulandırılmamalı. "Deprem ne zaman olacak, gün saat söyleyin" gibi cevabı ajandaya işlenecek şekilde verilemeyen sorular geldiği sürece bu tür popülizme maruz kalıp, yalnızca korkacaksınız. Bu korku da çaresizlik, çaresizlik de çözümsüzlük getirecek. Yapmayın, etmeyin. Yazık oluyor” diye yazdı.