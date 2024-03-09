Üniversite rektörü hakkında suç duyurusu

Eğitim-İş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper ve genel sekreteri Dilek Karaman hakkında mobbing ve sendikal faaliyetleri engelleme gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Üniversite rektörü hakkında suç duyurusu

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper ve genel sekreter Dilek Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Evrensel'de yer alan habere göre, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde Eğitim-İş üyeleri baskı, istifaya zorlama, keyfi görevlendirme ve mobbingle karşı karşı kaldı.

Eğitim-İş, yaşananların ardından Rektör Bedriye Tunçsiper ve Genel Sekreter Dilek Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eğitim-İş açıklamasında şöyle denildi:

"Üniversitelerdeki her türlü keyfi ve hukuksuz durumda, üyemiz olsun olmasın, bütün eğitim çalışanlarının yanında olacağız. Türkiye’deki her bir üniversitedeki baskılardan, dayatmalardan, hukuksuzluklardan haberdarız. Eğitim-İş, üyesi olsun olmasın, hakkı yenen baskıya uğrayan tüm üniversite çalışanlarının yanındadır. Üniversiteler özgürleşene kadar, üniversiteler demokratikleşene kadar, üniversiteler gerçekten bilim yuvaları olana kadar ve bu ülkenin aydınlık yüzü olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

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