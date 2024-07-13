Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş! 'Solcu Gözüyle Yazıyorum'

Sinan Ateş davasında tutuklu yargılanan Emre Yüksel'in, Ülkü Ocakları'na bağlı trol hesapları yönettiği ortaya çıktı. Yüksel'e atılan mesajlarda " Solcu gözüyle yazıp ona göre yorum yapıyorum" denildiği görüldü.

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Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş! 'Solcu Gözüyle Yazıyorum'

Ankara’da sokak ortasında öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş davasında tutuklu sanıklardan Emre Yüksel’in Ülkü Ocakları üyelerinin kullandığı trol hesapların organizasyonunu yaptığı ortaya çıktı.

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Yüksel’in ayrıca cinayetten kısa sürece sonra kullanılan telefondaki bilgilerini sıfırladığı da anlaşıldı.

Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da Eray Özyağcı adındaki tetikçi tarafından öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak 2023'te tutuklanan Emre Yüksel'in dijitallerine de el konuldu. Davanın tutuklu sanıklarından Yüksel'in el konulan dijitalleriyle ilgili yapılan bilirkişi incelemesinde, telefonunda kullandığı Apple kimliğinin cinayetten 7 gün sonra, 5 Ocak 2023'te değiştirdiği belirlendi.

YAZIŞMALARI DA SİLMİŞ

Tetikçi Özyağcı'yı, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'la birlikte İstanbul'dan Ankara'ya götürdüğü de tespit edilen Yüksel'in, cinayetten sonra Sinan Ateş'le ilgili arama yaptığı belirlendi. Bilirkişi raporunda Yüksel ile Demirbaş'la yaptığı telefon görüşmelerine de yer verildi. Ancak yazışmaların silindiği belirlendi.

7 TROL HESAP İÇİN TALİMAT VERİLMİŞ

Raporda, S. adlı bir kullanıcının, Yüksel'e gazeteci Alican Uludağ'ın yaptığı "Sinan Ateş cinayetini anlama kılavuzu" haberini gönderdiği, ayrıca, Yüksel'in, S. adlı kullanıcıya "Şu hesaplar vardı ya, kullanıcı adı ve şifrelerini atsana" dediği ve bu mesajın ardından 7 ayrı Twitter (X) hesabının kullanıcı bilgilerini paylaştığı da ortaya çıktı.

'SOLCU GÖZÜYLE YAZIYORUM'

Yüksel’e gönderilen bir mesajda da S.’nin Markus Antonius adındaki bir hesabı kendisinin kullandığını söylediği ve ‘solcu gözüyle’ yorum yazdığını söylediği görüldü.

S. adlı kullanıcının, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Doğukan Çep'in, "Amacımız öldürmek değil gözdağı vermekti" sözlerinin paylaşıldığı bir gönderinin altına, Markus Antonius hesabından "Hayda o kadar şey söyledik bu olay böyleyse MHP ve Ülkü Ocaklarına prim yaptırdık arkaadaş" yorumu da raporda yer aldı.

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