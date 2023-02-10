İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü açıkladı.

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğünü belirterek, denizcilik faaliyetlerinin başladığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının söndürüldüğü, alandaki binden fazla konteynırın tek tek ayrıştırılma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Limanın rehabilitasyonuna süratle başlanacağı belirtilen açıklamada, "Bölgede, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı rutin olarak hizmet vermekte olup denizcilik faaliyetleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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