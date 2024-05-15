Uçak kazasının firari hükümlüsü 17 yıl sonra havaalanında sahte kimlikle yakalandı

Isparta'da 2007 yılında düşen uçağın ait olduğu hava yolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci, kesinleşen 11 yıl 8 ay hapis cezasının ardından firar etmişti. Çizmeci, 17 yıl sonra İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

Uçak kazasının firari hükümlüsü 17 yıl sonra havaalanında sahte kimlikle yakalandı

Isparta'da 2007 yılında düşen uçağın ait olduğu hava yolu firması World Focus'un (Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş.) ortaklarından Yavuz Çizmeci, İstanbul Havalimanı'ndan sahte kimlikle uçmaya çalışırken yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Çizmeci'nin hapse girmemek için böyle bir yol izlediği iddia edildi.

İstanbul Havaliman'da şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi polis, şahsın üstünü aradı. Arama sonrası kimlik kontrolü yapılan İbrahim Özkan adına düzenlenmiş kimlikteki fotoğraftan şüphelenince parmak izi kontrolü yapıldı.

PARMAK İZİ KONTROLÜYLE ASIL KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Parmak izi kontrolü sonrasında şahsın Yavuz Çizmeci olduğu tespit edildi.

Çizmeci, hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu için yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Yavuz Çizmeci, uçak bakım-onarım şirketi myTECHNIC'in kurucusu olarak da biliniyordu.

Uçak kazasının firari hükümlüsü 17 yıl sonra havaalanında sahte kimlikle yakalandı - Resim : 1

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