3 polis gözaltına alınmıştı: Adalet Bakanı Tunç'tan Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin, 3 emniyet mensubu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmış ve bu kişiler dün gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Grup Toplantısı öncesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin kendisine gelen soruyu yanıtladı. Tunç, soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Hep birlikte soruşturmaların sonucunu bekleyelim. Adaletimizde güvenelim" dedi.