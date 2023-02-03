Uğur Dündar'ın acı günü

Sözcü gazetesi yazarı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kız kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dündar, uzun süredir hasta olan kız kardeşi Gülten’in yaşamını yitirdiğini ifade etti ve “Acımız büyük” dedi.

Dündar şunları belirtti:

“Uzun süredir hasta olan kız kardeşim Gülten'i kaybettik. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Dualarını esirgemeyen dostlar sağ olsun.”