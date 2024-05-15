TV kanalı basmışlardı: Ülkü Ocakları yöneticilerine ceza yağdı

Kayseri’de televizyon kanalını basıp gazeteci ve meclis üyesine saldıran ülkücülerle ilgili karar çıktı.

Mahkeme, 7 Ülkü Ocakları yöneticisi ve üyesine birçok suçtan toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kayseri’deki bir televizyon kanalına saldıran Ülkü Ocakları yöneticilerine ceza yağdı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un partisinden ihraç edilmesine tepki gösterip MHP’den istifa eden meclis üyesi ve iş insanı Sedat Kılınç, 8 Nisan 2022’de davet edildiği programına katılmak için Deniz Postası Televizyonu’na gitti.

Canlı yayına beş dakika kala yaklaşık 50 kişilik Ülkü Ocakları üyesi bir grup kanalı bastı. Grup, hem Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz’i hem de Sedat Kılınç’ı darbetti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırının ardından gazeteci Azim Deniz ve iş insanı Sedat Kılınç hastanede tedavi görürken, polis ekiplerinin incelemesi sonrası 7 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırının ardından açılan davada ise sanıklara ceza yağdı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 2 yıl 1 ay süren yargılamanın ardından 7 kişiye toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme 10 Mayıs 2024’te, sanıklar Ozan Karademir, Onur Akça, Oğuzhan Karaerik, Mustafa Önal, Furkan Yavuz, Alparslan Türkeş İnce ve Abdulkadir Ekici’ye 11 yıl 4 er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 79 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini belirtti. Sanıkların hapis cezası aldığı suçlar ise şöyle sıralandı: “Basit yaralama, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme şekilde inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme.”

Mahkemenin ceza yağdırdığı kişilerin Ülkü Ocakları’ndaki görevleri ise şöyle:

• Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı Yöneticisi Abdulkadir Ekici

• Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanı Mustafa Önal

• Ülkü Ocakları Yöneticisi Ozan Karademir

• Ülkü Ocakları Yöneticisi Onur Akça