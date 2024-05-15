Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklar artacak, sağanak devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 2-4 derece artacak. Yurdun birçok noktasında sağanak etkisini sürdürecek. Sağanak yağışın etkili olacağı iller de tek tek açıklandı.

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Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklar artacak, sağanak devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacak. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: ANKA

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