Huzurevinde 'mama' dolandırıcılığı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, dikkat çeken dolandırıcılık olayı Tuzla’da bulunan KASEV (Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı) Öğretmen Huzurevi'nde yaşandı. En az üç yıl süren ve 10’dan fazla kişinin dâhil olduğu dolandırıcılık olayı, huzurevinde kalan V. Ö. isimli kişi için vekâletname çıkarılmaya çalışılması sürecinde ortaya çıktı.

Noterde işlem yapılacağı sırada V. Ö.’nün, demans hastalarına verilen bir ilacı kullandığı anlaşıldı. V. Ö.’nün yeğeni Z. G. durumu huzurevi başhemşiresine bildirdi. Başhemşire, V. Ö.’ye demans hastası olmadığını dolayısı ile anılan ilacı da kullandırmadıklarını söyledi. Bu durum üzerine hem Z. G. hem vakıf yönetimi yasal süreç başlattı.

MAMALARI ALIP EL ALTINDA SATTILAR

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre durum SGK’ya da bildirildi. Hazırlanan müfettiş raporu da savcılık dosyasına girdi. Hazırlanan raporlar, en az 3 yıl süren ve 14 kişinin karıştığı sistematik bir dolandırıcılık olayının yaşandığını ortaya koydu. Raporlara göre, huzurevinde kalan kişilere verilmiş gibi çok sayıda mama alımı yapıldı. Ancak söz konusu mamalar, huzurevinde kalan kişilere hiçbir zaman verilmedi. SGK’ya fatura edilen mamaların el altında satıldığı ifade ediliyor.

HASTANELERDEN SAHTE HEYET RAPORLARI

Anılan ürünlerin ödemesi SGK’nın üzerine bırakıldı. Yine, birçok huzurevi sakinine alzheimer hastalarının kullandığı ilaçların verildiğine dair reçete düzenlendi. Tamamına yakını yaşlı olan bu kişiler için Gebze Devlet Hastanesi ile Beykoz’daki Paşabahçe Devlet Hastanesi’nden sahte heyet raporları dahi düzenlendi. Yürütülen soruşturma sonrası aralarında eczacı, doktor, ilaç mümessili ile KASEV’in huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Halit Poyraz hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan dava açıldı.

Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi ile KASEV Başkanı Kamil Çetin Oraler, suçtan zarar gören taraf olarak dosyada yer aldı. Oraler mahkemeye verdiği ifadede, reçete ile alınan ilaçların huzurevinin deposuna alındığını belirterek “Ve buradan gerektikçe hastalara verilir. Reçete edilen ilaçların da kurumuza teslim edildiği görülmektedir. Ancak depomuzda bu ilaçlar bulunamamıştır. Yapılan incelemeler sırasında kurumuzda yatan yaşlıların bir kısmına Gebze Devlet Hastanesi’nden heyet raporu alındığı ortaya çıkmıştır. Ancak buraya yapılan bir müracaatımız yoktur” dedi.

BAKICI, TEKNİSYEN VE KALFA CEZA ALDI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme, eczacılar G. Ö., N. B., Ş. B., Z. B., F. S. C., B. Y., ile doktorlar C. B. ve T. A. hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, ilaç mümessili olarak çalışan R. A.’ya 2 yıl 6 ay A. İ. F.’ye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, suç tarihinde Pendik Devlet Hastanesinde teknisyen olarak çalışan Nedim Altan’a 2 yıl 11 ay hapis 50 bin TL adli para cezası, KASEV’in huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Halit Poyraz’a 3 yıl 4 ay hapis, 100 bin TL de ali para cezası, eczacı kalfası Erkan Kumcu’ya ise 3 yıl 4 ay hapis, 108 bin TL de adli para cezası verdi.

Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21.Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği beraat kararlarını onadı. Daire, iki ilaç mümessiline verilen cezayı ise ortadan kaldırdı. Daire, Halit Poyraz, Nedim Altan ve Erkan Kumcu’ya verilen cezayı ise az bularak ‘cezayı artır’ kararı verdi.