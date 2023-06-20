Türkiye genelinde 'Kukla Operasyonu'nda 353 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Kukla Operasyonunda 353 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye genelinde 'Kukla Operasyonu'nda 353 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik bugün ‘Kukla’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi.

Yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 31 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit” suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 405 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu operasyonlar neticesinde 353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 52 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 354 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, 93 adet tüfek, 10 bin 45 adet fişek, 28 adet kesici/delici alet geçirildi. Ayrıca operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 adet balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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