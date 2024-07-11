Türkiye Artık ‘Çok Yaşlı’

Kapak Fotoğrafı: Nezaket Sena Çakırgöz

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) paylaştığı son verilerde, Türkiye’nin artık ‘çok yaşlı ülkeler’ arasında olduğu görüldü.

İPA’ya göre, Türkiye, 85 milyon nüfusu ile 194 ülke arasında 18’inci sırada yer alıyor ve dünya nüfusunun yüzde 1,1’ini oluşturuyor.

İPA, geçtiğimiz yıl dünya nüfusunun 8 milyar 45 milyon olduğu hatırlatılan paylaşımında, “En fazla nüfusa sahip ülke, 1,428 milyar kişi ile Hindistan oldu. Çin 1,425 milyar, ABD 340 milyon ve Endonezya 278 milyon kişiyle Hindistan’ı takip etti” bilgisini aktardı.

YÜZDE 10,2 YAŞLI ORANINA SAHİBİZ

Türkiye’de demografik değişikliklere işaret eden verilere göre son 10 yılda Türkiye’de 0-4 yaş arası nüfus azalırken, 65 yaş ve üzeri nüfus yüzde 48,1 artarak 8,7 milyona ulaştı. Türkiye, yüzde 10,2 yaşlı nüfus oranı ile ‘çok yaşlı’ ülkeler arasında yer aldı.

DOĞRUGANLIK HIZI GERİLEDİ

Bu verilere göre İstanbul’da da 0-4 yaş arası nüfus azalırken, 65 yaş ve üzeri nüfus artıyor. 2023 yılında İstanbul’da doğum sayısı ve doğurganlık hızı en düşük seviyede. Kayıtlara göre İstanbul’da 156 bin 708 bebek doğdu ve doğurganlık hızı 1,20’ye geriledi.

‘TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİNE SAHİPTİ’

Ajansın başkanı Buğra Gökce de bu verileri X hesabından değerlendirdi.

Gökce, şunları kaydetti:

“2002 yılında Türkiye önemli bir fırsat penceresine sahipti. Genç nüfusumuz büyük bir avantajdı. Bugün artık o fırsat penceresi kapanmak üzere. Türkiye ‘çok yaşlı ülkeler’ kategorisinde.”