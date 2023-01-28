Türk vatandaşlarına 'gizli yaptırım': Vize şikâyetlerinde rekor!

Çözüm platformu Şikâyetvar’ın açıkladığı verilere göre, vize konusunu yüzde 347’lik şikâyet artış oranıyla bahis siteleri izledi. Vakıf ve derneklere ilişkin şikâyetler de yüzde 274 oranında artarak sıralamada üçüncü sırada yer aldı. Cinsel sağlık ürünleri ve ulaşım uygulamaları ise 2022’de en çok şikâyet artışına sahip diğer sektörler oldu. Bu dönemde, en çok şikâyet alan sektörler ise sırasıyla e-ticaret, finans, iletişim ve kargo sektörleri olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, 2022’de müşterisini en çok memnun eden sektör, yüzde 54’lük memnuniyet oranı ile anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Endüstriyel makineler sektörü yüzde 52 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken, emlak ve inşaat sektörüyle internet platformları müşterisini en çok dinleyen diğer sektörler olduğu belirtildi. Şikâyetlerin zirve yaptığı ay aralık, en şikâyetçi şehir İstanbul, en az şikâyet eden ise Muş oldu. En çok şikâyet edilen gün pazartesi, saat ise olarak 14:00 kaydedildi. Yıl boyunca en çok şikâyetin geldiği tarih de 29.11.2022 olarak belirlendi.