Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk'e ABD’de Gözaltı! Büyükelçilik Devreye Girdi

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Fulbright burslusu ve doktora eğitiminde son aşamada olan Öztürk, iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı sırada sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil giyimli ve bazıları maskeli altı kişinin, Öztürk’ü çevreleyerek telefonunu zorla almak istediği görüldü. ICE yetkilileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün yüksek sesle itiraz ettiği anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Öte yandan, gözaltıyla ilgili ICE tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

'MÜVEKKİLİMDEN HABER ALAMIYORUM'

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, "Rümeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Khanbabai, Öztürk’ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını belirterek, müvekkili hakkında "şu ana kadar hiçbir suçlama yapılmadığını" vurguladı.

Tufts Üniversitesi de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gözaltı işlemiyle ilgili üniversite yönetimine önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını duyurdu.

Öztürk'ün aynı üniversitede okuyan Türk arkadaşları, Anadolu Ajansı’na yaptıkları açıklamada, Öztürk’e ulaşamadıklarını ancak gözaltına alınmadan önce ailesini arayarak haber verebildiğini söyledi.

Türk öğrenciler, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce Öztürk’ün geçen yıl bu konuyla ilgili yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladığını aktardı. Boston'da Filistin destekçisi bir grup ise Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için bugün bir destek gösterisi düzenleyeceklerini açıkladı.

AĞABEYİNDEN TEPKİ

Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk'ün ağabeyi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin Filistin gösterilerine destek verdiği için gözaltına alınmasını kınadı.

Dr. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınamaktayım." ifadesini kullanarak, kardeşinin yalnızca okul gazetesinde yazılan ortak bir makalede imzası bulunduğu için gözaltına alındığını belirtti.

Kardeşinin "Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan", yalnızca üniversite yönetiminin Filistin-İsrail konusundaki politikalarını eleştiren bir yazı kaleme aldığını vurgulayan Dr. Öztürk, ICE yetkililerini "cadı avına çıkmakla" suçladı. Ayrıca, “Canary Mission” adlı internet sitesinin, Rümeysa Öztürk'ü bu yazısı üzerinden "fişlediğini" belirtti. Dr. Öztürk açıklamasında, "Canary Mission, Filistin meselesini terörizm ile eşleştirerek Filistin destekçilerini terörize etmekte, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını teşvik etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Rümeysa Öztürk’ün "Müslüman kimliği nedeniyle bu tür haksız uygulamalara maruz bırakıldığını" vurgulayan Dr. Öztürk, gözaltı işlemini "Batı’nın ve Amerika’nın temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğünü ihlal eden, kendi ilkeleriyle çelişen bir adım" olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Boston kentinde gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA