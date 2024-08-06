TÜİK'in Tartışmalı Madde Sepeti Ortaya Çıktı! Kiralar Uçtu, Zeytinden Ucuz Zeytinyağı Dikkat Çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurmuştu. Ancak geçtiğimiz ay enflasyon hesaplamasında kullanılan maddelerin listesi ortaya çıkmıştı. TÜİK, haziran ayında uzman doktor muayenesini 33 lira 69 kuruş, ev kirasını 5 bin 845 lira, yurt ücretini ise 457 lira olarak dikkate almış, madde fiyatları sosyal medyada gündem olmuştu.

İŞTE MADDE SEPETİNDEKİ FİYATLAR

Dün ise TÜİK temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Ekonomim Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş, enflasyon ile güncellenen listeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Buna göre doktor muayene ücretleri aylık yüzde 3,23 artan enflasyona rağmen 1 lira bile artmadı, 34,03 TL oldu.

Listede veteriner ücreti 726 lira olarak görüldü. İlaca da ortalama 121 lira ödendiği ortaya çıktı. Ev kirası 5 bin 845 liradan Türkiye genelinde ortalama 6.256 liraya yükseldi. TÜİK’e göre temmuz ayında zeytinin kilosu 136 lira. Ancak TÜİK’e göre zeytinyağının litresi ise 116 lira.

TÜİK’in TÜFE hesabında Temmuz ayında dikkate aldığı fiyatlar içinde çok dikkat çekenlerden biri de özel üniversite ücreti. Bazı üniversitelerin bazı bölümlerinde yıllık ücret bir milyon lirayı aşmış, ortalama ücret 600 bin lira dolayında; ama TÜİK’e göre özel üniversite ücreti 200 bin lira bile değil, 199 bin lira…

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala yurt ücretleri için de rakam ortaya çıktı. Temmuz’da da 457 lira. TÜİK’e göre internet ücreti 217, cep telefonu görüşme ücreti 218 lira. Ortalama uçak bileti fiyatı da 12.256 lira.