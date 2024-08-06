Çeşitli Suçlardan Aranan 202 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 202 kişi bir hafta boyunca süren denetimlerde yakalandı.

Çeşitli Suçlardan Aranan 202 Kişi Yakalandı

Balıkesir’de suçların azalması ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan denetimlerde aranan 202 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile geçtiğimiz bir haftada boyunca asayiş denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 0-5 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahıs, 5-10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs, 10 Yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 10 yıl 10 ay cezası bulunan Z.A. ve 10 yıl cezası bulunan K.İ. isimli şahıslar yakalandı. Denetimlerde ayrıca, ASAL yakalama kaydı bulunan 137 şahıs, ifadeye yönelik aranan 48 şahıs olmak üzere toplam 202 şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

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