TÜİK açıkladı: Tekirdağ'ın yaşlı nüfusu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar, 2022 Tekirdağ İli Özel Bülteni"ne göre, Tekirdağ'da yaşlı nüfusu belli oldu.

TÜİK açıkladı: Tekirdağ'ın yaşlı nüfusu belli oldu!

TÜİK verilerine göre, Tekirdağ’da yaşlı nüfus 108 bin 360 kişi olarak açıklanırken, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,5 oldu.

Yine yaşlı nüfusun yüzde 45,1’ini erkek nüfus, yüzde 54,9’unu kadın nüfus oluşturuyor. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2022 yılında yüzde 20,2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19,3 ile Kastamonu, yüzde 18,0 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4,0 ile Hakkari, yüzde 4,1 ile Şanlıurfa izledi.

TEKİRDAĞ'DA EN FAZLA YAŞLI NÜFUS ŞARKÖY'DE

Tekirdağ'a bağlı 11 ilçe yaşlı nüfuslarına göre incelendiğinde, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Şarköy (yüzde 22,1) olduğu görüldü. Şarköy'ü sırasıyla Malkara (yüzde 19,1), Hayrabolu (yüzde 18,9), Marmaraereğlisi (yüzde 18,2), Muratlı (yüzde 13,4), Saray (yüzde 13), Süleymanpaşa (yüzde 11,9), Ergene (yüzde 10,1), Çorlu (yüzde 7,5), Kapaklı (yüzde 4,8) ve Çerkezköy (yüzde 4,2) ilçeleri takip etti.

Tekirdağ’da en az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranı yüzde 26,3 ile en yüksek iller arasında 44. sırada yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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