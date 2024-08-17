TRT'deki Spiker Kavgasında Yeni Perde: Hande Baladın ve Melissa Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı

TRT spikeri Kerem Öncel, dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla görenleri şaşkına uğrattı. TRT’de A Milli Kadın Voleybol Takımının maçlarını anlatmasıyla bilinen Kerem Öncel, eski bir TRT spikeri olan Mehmet Sevinç’in dava tutanaklarına giren sözlerini de aktardı.

Kerem Öncel, ilk paylaşımında "Sizi asla adam yerine koymayacağım. Bir kadına 'Senin çocuklarının babası belli değil' diyebilecek kadar alçaklaştığınızda bile sizi ciddiye almayacağım. Türk halkı ögrenecek ne kadar iğrenç olduğunuzu ve ben asla yaşlanmayacağım” ifadelerini kullanırken, bu paylaşım sosyal medya kullanıcılarında merak uyandırdı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR

Kerem Öncel, kendisine gelen "Hayırdır abi, ne oldu ki?" sorusuna verdiği yanıtta, Mehmet Sevinç’in milli voleybolcular Hande Baladın ve Melissa Vargas hakkında kullandığı iddia edilen sözleri de aktardı.

Öncel, soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Sevinç hakkında dava açıldı ve Mehmet Sevinç, Hande Baladın için "Niye Vargas'a vermiyor? Ben kadın olsam veririm" demiş. Dava tutanaklarında var bu."

SEVİNÇ-ÖNCEL KAVGASI

Çok uzun süredir TRT'de spikerlik yapan ve A Milli Kadın Voleybol Takımı maçlarının tanınan sesi olan Mehmet Sevinç, sürpriz bir karar ile bu yıl TRT'den ayrılmıştı.

Ünlü spikerin TRT'den neden ayrıldığı merak konusu olurken, bu duruma kurum içerisinde Kerem Öncel ile yaşanan tartışmaların zemin hazırladığı ortaya çıkmıştı.

İddiaya göre Sevinç'in çeyrek final ve devamındaki önemli maçları anlatması ve Kerem Öncel'e nispeten daha önemsiz olan grup maçlarının verilmesi, iki isim arasında büyük bir huzursuzluk yaratmıştı.

Paris 2024 öncesinde Antalya'da yapılan VNL grup karşılaşmalarını değerlendirdiği bir videoda Mehmet Sevinç, yabancı spikerlerin maç anlatımını överken, Kerem Öncel'i ise yerden yere vurmuştu.

Sevinç, "Biz Türkçe izleyemiyoruz maalesef, anlatım kalitesi malum" demişti.