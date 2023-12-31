Trafik durma noktasında: Basın Ekspres yolunda kamyonlar çarpıştı

İstanbul Başakşehir'de iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Trafik durma noktasında: Basın Ekspres yolunda kamyonlar çarpıştı

Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı.

Yaşanan kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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