Trabzon-Soçi feribot seferleri 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacak

Trabzon'dan Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli liman kentlerinden olan Soçi'ye 9 yıl aradan sonra 1 Mayıs'ta feribot seferlerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

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Trabzon-Soçi feribot seferleri 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacak

Trabzon'dan 1992-2008 yılları arasında yoğun olarak yapılan, 2008 yılından sonra getirilen kısıtlama ve 2010 yılından itibaren de deniz yolculuğuna ilginin azalması ile 2014 yılında tamamen kaldırılan Trabzon-Soçi feribot seferleri 1 Mayıs 2023 tarihinde yeniden başlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon-Soçi arasında feribot seferi koyulması için bir süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konudaki çalışmalarımız olumlu sonuçlandı ve anlaşmaları yaptık. 6 Nisan'da sözleşmeleri imzalayacağız. Soçi-Trabzon arasına 300 kişilik bir feribot koyuyoruz. 200 otomobil, 6 otobüs, 12 adet de dökme yüklere yönelik konteyner kapasiteli olacak. 1 Mayıs itibarıyla Trabzon-Soçi seferini başlatıyoruz. Rusya ile olan kapımızı da açmış olacağız. İstanbul'dan da deniz otobüsleri bize bir teklifte bulundu. Onlar da bize deniz otobüsü vermek istiyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem

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