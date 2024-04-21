Tokat'ta şiddetli deprem!
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
AFAD, Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, saat 15:03 sularında kaydedildi.
Sarsıntı, yerin 12.38 kilometre altına ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Turhal (Tokat)
Tarih:2024-04-21
Saat:15:03:32 TSİ
Enlem:40.43417 N
Boylam:36.20556 E
Derinlik:12.38 km
Detay:https://t.co/DpmnBz9vfM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SULUSARAY 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6, 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde depremler olmuştu.
Bölgede depremler kaydedilmeye devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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