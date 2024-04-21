Tokat'ta şiddetli deprem!

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

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Tokat'ta şiddetli deprem!

AFAD, Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, saat 15:03 sularında kaydedildi.

Sarsıntı, yerin 12.38 kilometre altına ölçüldü.

SULUSARAY 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6, 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde depremler olmuştu.

Bölgede depremler kaydedilmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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