TİP: Emniyet, sosyal medya yetkililerimizin kimlik bilgilerini istedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir paylaşımları gerekçe gösterilerek haklarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması yürütüldüğünü açıkladı.

TİP: Emniyet, sosyal medya yetkililerimizin kimlik bilgilerini istedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir fotoğrafının paylaşılması ile ilgili “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması yürütüldüğünü duyurdu. TİP, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya sorumlularının ifadesini almak için kimlik bilgilerini istediğini açıkladı.

TİP'ten yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturmaya esas olmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, CİMER’e yapılan bir şikayet doğrultusunda aşağıdaki gönderi hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan ötürü ifadesi alınmak üzere partimizin sosyal medya sorumlularının açık kimlik bilgilerini talep etti. Eğer afişte yer alan sözler hakaret suçunu oluşturuyorsa, bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Biz de soruyoruz, TİP'in sosyal medya hesaplarını kim kullanıyor?"

Yumruk sıkma şekliniz kişiliğinizi ele veriyormuş! Pek bilinmeyen karakter testi Yumruk sıkma şekliniz kişiliğinizi ele veriyormuş! Pek bilinmeyen karakter testi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Demirtaş: Sayın demek suç ise Türkiye'nin yarısı suçlu Demirtaş: Sayın demek suç ise Türkiye'nin yarısı suçlu
Gaziosmanpaşa'da Özge Çamcı aday adaylığını açıkladı Gaziosmanpaşa'da Özge Çamcı aday adaylığını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini 'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini
Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı
İşte 'Evimin değeri 10 milyon dolar eder' diyen Mehmet Ali Erbil'in meşhur evi İşte 'Evimin değeri 10 milyon dolar eder' diyen Mehmet Ali Erbil'in meşhur evi
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın! İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın!