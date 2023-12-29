TİP: Emniyet, sosyal medya yetkililerimizin kimlik bilgilerini istedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir fotoğrafının paylaşılması ile ilgili “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması yürütüldüğünü duyurdu. TİP, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya sorumlularının ifadesini almak için kimlik bilgilerini istediğini açıkladı.

TİP'ten yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturmaya esas olmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, CİMER’e yapılan bir şikayet doğrultusunda aşağıdaki gönderi hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan ötürü ifadesi alınmak üzere partimizin sosyal medya sorumlularının açık kimlik bilgilerini talep etti. Eğer afişte yer alan sözler hakaret suçunu oluşturuyorsa, bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Biz de soruyoruz, TİP'in sosyal medya hesaplarını kim kullanıyor?"