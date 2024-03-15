THY'nin yeni markası AJet'ten ucuz bilet kampanyası!

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, ucuz bilet kampanyası başlattığını duyurdu. AJet'in bilet kampanyası yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

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THY'nin yeni markası AJet'ten ucuz bilet kampanyası!

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, ilk yurt içi ucuz bilet kampanyasını başlattı.

AJet'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türkiye’nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun" ifadeleri yer aldı.

AJET'İN KAMPANYASI MOBİL UYGULAMAYA ÖZEL

AJet'in ucuz bilet kampanyasından yararlanmak için 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi almanızı gerekiyor.

THY'nin yeni markası AJet'ten ucuz bilet kampanyası! - Resim : 1

AJet'in ucuz bilet kampanyası 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında yapılacak olan uçuşlarda geçerli.

Ucuz bilet kampanyasına ilişkin AJet'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun."

AJET

2008 yılında kurulan AnadoluJet, 12 Mart 2024 tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları'nın yeni markası 'AJet' adı altında hizmet vermeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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AJet THY Türk Hava Yolları (THY)
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