THY’den Yolcularına Yeni Hizmet, 8 Saat Üzeri Uçuşlarda Dağıtılacak

THY Basın Müşavirliği, yolcularına vereceği yeni bir hizmeti duyurdu. THY, yolcularına Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yansıtan "UNESCO Türkiye Serisi" seyahat setleri dağıtacak.

6 LOKASYONDAN İLHAM ALINDI

"UNESCO Türkiye Serisi" adı verilen seyahat seti koleksiyonunun Nemrut, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Ani ve Troya'dan oluşan yerler, dört farklı ebru tasarımı ve üç geleneksel halı ve kilim motifinden ilham alınarak hazırlandığı açıklandı.

Setlerin içinde lüks bir parfüm markası tarafından geliştirilen el ve vücut losyonu ile dudak balmı da yer alıyor.

5-8 SAAT ARALIĞINDAKİ UÇUŞLARDA VERİLECEK

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle geliştirilen özel seyahat seti, THY'nin business kabinde seyahat süresi 5-8 saat aralığındaki uçuşlarda ve 8 saat üzeri uçuşlarda, ekonomi sınıfı kabinlerdeki yolcularına sunulmaya başlayacak.

“EŞSİZ BİR BAĞ KURMALARINI HEDEFLİYORUZ”

THY Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, yeni hizmeti şöyle duyurdu: UNESCO Türkiye Serisi ile yalnızca misafirlerimize eşsiz bir uçuş deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel mirasını dünya ile buluşturuyoruz. Misafirlerimizin bu setlerle Türkiye'nin köklü geçmişine dokunmalarını ve eşsiz bir bağ kurmalarını hedefliyoruz.

Kaynak: AA