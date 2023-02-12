THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı

Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.

THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz."

Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla.. Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla..
Fatih’te el freni çekilmeyen otomobil çarptığı evin duvarını yıktı Fatih’te el freni çekilmeyen otomobil çarptığı evin duvarını yıktı
TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak
142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu 142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
ÇOK OKUNANLAR
İhmalin faturası büyük: Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti? Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti?
63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış 63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
Kılıçdaroğlu: Bugünü unutmayalım, mazlumun hakkı divana kalmasın Kılıçdaroğlu: Bugünü unutmayalım, mazlumun hakkı divana kalmasın
Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı Yeşim Ceren Bozoğlu tüyleri diken diken etti! Acı gerçeği haykırdı