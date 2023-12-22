THY, yarın İstanbul çıkışlı ve varışlı 41 seferini iptal etti

THY, İstanbul'da beklenen fırtına için yarın için planlanan 41 seferini iptal etti.

THY, yarın İstanbul çıkışlı ve varışlı 41 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Aralık'ta Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur" ifadelerini kullandı.

Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti

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