THY ve Anadolu Jet, Düsseldorf seferlerini iptal etti!
Almanya’nın Düsseldorf Havalimanı çalışanlarının 27 Şubat’ta grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet’in Dusseldorf seferlerinden bazıları iptal edildi.
Almanya'nın Duesseldorf Havalimanı'nda 27 Şubat’ta havalimanı çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle meydanda yoğunluk yaşanmaması adına havalimanı yüzde 10 kapasite ile çalışacak.
Grev nedeniyle bazı havayolu şirketleri grev bölgesinde seferlerini iptal etme kararı aldı.
THY'nin grev gününde gerçekleştireceği Düsseldorf iptal seferleri şöyle:
"TK 1525-1526 İstanbul - Düsseldorf - İstanbul, TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf - İstanbul, TK 1529 İstanbul - Düsseldorf, TK1530 Düsseldorf - İstanbul."
Anadolu Jet’in ise iptal seferleri şöyle:
"TK 7730-32 Sabiha Gökçen - Düsseldorf - Sabiha Gökçen, TK 7740-41 Sabiha Gökçen - Düsseldorf - Sabiha Gökçen."
Kaynak: Gerçek Gündem
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