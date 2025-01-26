Ters Yönde Giden Araç Dehşet Saçtı, 4 Yaralı

Kocaeli'de ters yönde giden araç adeta dehşet saçtı. 3 araç birbirine girerken, 4 kişi yaralandı.

Ters Yönde Giden Araç Dehşet Saçtı, 4 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolunda ters yönde ilerleyen alkollü sürücü kazaya yol açtı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

23.00 sıralarında D100 karayolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, 186 promil alkollü olduğu tespit edilen aracın sürücüsü H.K. yan yoldan D100 karayoluna tersten girdi. Ters istikamette ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı araç ile Ankara istikametinde ilerleyen A.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Arkasından gelen G.Ç. idaresindeki plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Kazada A.K., G.Ç., R.N. ile A.K yaralandı. Yan yatan araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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