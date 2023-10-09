Terazisi şaşan adalet... Bir kadına cinsel saldırıda bulunan 4 erkek kanıtlara rağmen serbest bırakıldı

Çorum'da bir kadın 4 erkeğin saldırısına uğradı. Failler Adli Tıp ve darp raporuna rağmen serbest bırakıldı.

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Terazisi şaşan adalet... Bir kadına cinsel saldırıda bulunan 4 erkek kanıtlara rağmen serbest bırakıldı

Çorum’da yaşayan S.G. isimli kadın 4 erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Adli Tıp ve darp raporuna rağmen failler serbest bırakıldı. S.G., faillerin saldırının ardından tutuklanmadığını, kendisinin de birçok kez tehdit edildiğini söyledi.

Çorum’da yaşayan 35 yaşındaki S.G., 14 Mayıs gecesi ayrılmak istediği erkek arkadaşı A.K. ile görüştü. Görüşmeleri sırasında A.K.’nin arkadaşları M.A., M.S. ve H.Ş. de yanlarına geldi. İddiaya göre birlikte oturduktan sonra S.G.’ye uyku ilacı ve uyuşturucu madde verildi. 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan S.G., yaşadıklarını şöyle anlattı: “A.D. ile 6 aydır beraberdik. Sonra ayrılmak istedim. Beni gece evden çıkarmak istedi, yanına çağırdı. Israr edince gittim, arkadaşları da yanımızdaydı. Ayrılma konusunu yeniden açıp bana fiziksel şiddet uyguladı. Kafama vurdu, burnumu kırmış. Daha sonra bana uyku ilacı vermişler. Bir bağ evindeydik, beni başka bir bağ evine taşımışlar. İlacın etkisi geçip kendime geldiğimde, cinsel saldırıya uğradığımı anladım. Önce başıma gelmemiştir dedim ama sonra Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında her şey tescillendi. Bana saldırdıkları örtüden tüm deliller çıktı.”

S.G. İSYAN ETTİ

Birgün’den İlayda Kaya'nın haberine göre, saldırganların serbest bırakıldığını söyleyen S.G. şöyle devam etti: “Şikâyetçi oldun da noldu? Müebbete mi bağlattın’ diyerek yargı kararıyla dalga geçebiliyorlar. Failler tarafından tehdit ediliyorum. Savcıyla görüştüğümde beni dinlemedi bile. Tutuklama çıkıyor formalite icabı tutuklanıp serbest bırakılıyorlar. Saldırıya uğradım, ölmemi mi bekliyorlar? Elektronik kelepçe istiyorum, savcı reddediyor. Sadece 90 günlük uzaklaştırma alabildim. Kadından yana bir yaklaşım yok. Yetkililer yardım etsin. Bu kişiler ceza alsın. Avukat ve psikolojik destek bekliyorum.”

ATK RAPORU SALDIRIYI DOĞRULADI

Ankara Adli Tıp Kurumu grup başkanlığı tarafından 23.07.23 tartihinde hazırlanan raporda ise istismarı doğrulayan ifadeler yer aldı. Raporda, bağ evinden alınan örtü ve peçetelerde inceleme yapıldığı görüldü. Örtüde ve peçetede faillerin DNA örnekleri, sperm hücrelerine rastlandığı belirlendi. Öte yandan tutanağa göre, olayın ardından failler İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri ifadede istismarı ve darbı yalanladı.

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Cinsel istismar Kadın hakları Çorum
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