Temmuz Ayında 8 Metrelik Kar
Türkiye'de 4 mevsim aynı anda yaşanıyor. Pek çok ilde kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken Hakkari'de 8 metreyi bulan kar nedeniyle yol açma çalışması sürüyor.
Çok sayıda kentte sıcak hava dalgası hakim ancak Hakkari'de kar kalınlığı 8 metreyi buldu.
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağlarında yer alan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yer yer 8 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.
Yüksek kesimlerde karla mücadelede sona gelinirken ilçe merkezinde ise kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor.
Kaynak: İHA