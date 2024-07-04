Sadece 2 saat yetti! Bursa'yı sağanak vurdu, dere taştı, metrolar göle döndü

Bursa'da Valiliğin sabah saatlerinde yaptığı uyarının ardından 14.30'da şiddetli yağış başladı. Önce şehrin doğusundaki sağanak yağış batısına geçtiğinde trafikte zor anlar yaşandı.

İzmir Yolu, Mudanya Yolu, İstanbul ve Ankara yolunda trafikte araçlar sel sularıyla tıkanan yollarda zor anlar yaşadılar.

Rögarlar su tahliyesinde yeterli olmayınca ana yollar göle döndü. Özellikle İzmir yolunda bazı araçlar yollarda kaldı. Trafik polisleri ise yolda kalan araçları iterek yol dışı yapmak mecburiyetinde kaldı.

Bu arada bir çok ev, dükkan ve fabrika da yağışlardan nasibini aldı. Bursaray hattı da şelaleye dönünce yolcular metro içinde güç anlar yaşadılar.

Sağanak sonrası şimşek çakması da vatandaşları korkuttu. Dolu yağışı sebebiyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.

Kent merkezinden geçen bazı dereler ise yoğun yağıştan nasibini aldı. Çok sayıda araç da maddi hasarlı kazaya karıştı.

Öte yandan kent genelinde itfaiye, Buski ve AFAD ekipleri mağdur vatandaşların yardımına koştular. Belediyeler de vatandaşlara yardım elini uzattılar.

METROYU SU BASTI

Bursa'da yaklaşık 2 saat süren sağanak yağış, hayatı felç etti. Vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı yağmur sebebiyle ne yapacağını şaşırırken, yoğun yağış sebebiyle metro seferleri de aksadı. BURULAŞ, yaptığı açıklamayla Acemler-Ataevler istasyonu arasının geçici süreliğine ulaşıma kapatıldığını açıkladı.

Tren içerisinde sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar ise, tedirgin bir şekilde dışarıda olan biteni izledi. Yetkililerin uyarısıyla trendeki vatandaşlar aşağı indirildi.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Hava muhalefeti nedeni ile Acemler ve Ataevler istasyonları arasındaki istasyonlar yolcu girişlerine geçici süreliğine kapatılmıştır. Üniversite yönüne gidecek yolcularımız İçin metro hattımıza paralel otobüs seferleri başlamıştır. Yolcularımızın Acemler metro İstasyonu çıkışı otobüs aktarması yaparak ulaşım sağlaması önemle rica olunur. Anlayışınız İçin teşekkür ederiz."

İzmir yolunda evine gitmek isteyenler otobüslerin önünü kesti. Zaman zaman tartışmalar yaşandı.

DERELER TAŞTI

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle birçok evi su basarken, taşan dereler sokaklarda park halinde bulunan araçları önüne kattı. Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesinde bulunan Karınca deresinden kopan taş parçaları sokağı yürünmez hale getirdi.

Dereden taşan sulara dayanamayan otomobiller üst üste geldi. Kullanılmaz hale gelen otomobillerini gören vatandaşlar, yaşananları hayretler içerisinde izledi.

Kaynak: İHA