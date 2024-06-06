TCDD Taşımacılık A.Ş, Afganistan'a insani yardım malzemelerinin nakliyesini yapacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, TCDD Taşımacılık A.Ş, Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin nakliyesi için görevlendirildi. Yıl sonuna kadar gönderilecek yardımlar Türkiye, İran, Türkmenistan son olarak Afganistan güzergâhını kullanacak.

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TCDD Taşımacılık A.Ş, Afganistan'a insani yardım malzemelerinin nakliyesini yapacak

Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin nakliyesi için görevlendirildi.

"Ülkemizden Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne Gönderilecek İnsani Yardım Malzemelerinin Demiryoluyla Sevki Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Görevlendirilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GÜZERGAHI: TÜRKİYE-İRAN-TÜRKMENİSTAN-AFGANİSTAN

Kararla, TCDD A.Ş, 31 Aralık 2024'e kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergâhı boyunca nakliyesi için görevlendirildi.

Kararın uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden doğacak görevlendirme bedeli; uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD AŞ tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti ile gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, forwarder ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek karar, 20 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Kaynak: ANKA

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