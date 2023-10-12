TBMM'de ortak bildiri: 'Tüm tarafları itidale ve aklıselime davet ediyoruz'

TBMM'de grubu bulunan partiler, Filistin-İsrail arasındaki gerilime ilişkin ortak bir bildiri yayınladı.

Filistin ve İsrail’de yaşanan sivil can kayıplarının önlenmesi, çatışmalara son verilmesi ve iki devletli adil bir çözüme vurgu yapan bildiride "Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz" denildi.

Bildiride ayrıca "Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullandı.