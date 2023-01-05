TBMM Başkanı Şentop'un oğlu sınavı kazanamadı, kadro iptal edildi: Başvuru şartları değiştirildi!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun başvurduğu ve sonrasında ‘Şentop’un oğlu kadroya alınmadığı için’ iptal edildiği iddia edilen araştırma görevlisi kadrosu ilanında sayıyı artırarak üç gün önce yeniden yayınlamıştı. İlan şartları, Şentop’un ‘güçlü’ rakipleri kadroya başvuramasın diye değiştirildi.

İTÜ, 24 Ekim’de birçok bölüm için araştırma görevlisi kadro ilanı yayımladı. Aralarında bilgisayar mühendisliğinin de bulunduğu kadro ilanlarından birine de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu başvurdu. 11 Kasım'da yayımlanan listeye göre 1 kişilik kadroya başvuran adaylar arasından 10 kişi sınava girmeye hak kazandı. Söz konusu sınav 22 Kasım'da açıklanacağı söylenerek 16 Kasım'da yapıldı. Ancak tarihler 6 Aralık'ı gösterdiğinde sonuçlar açıklanmadığı gibi, söz konusu ilanın iptal edildiği duyurusu yapıldı.

Bu sırada, bilgisayar ve bilişim fakültesi dekanıyla fakültede bulunan iki bölümün (bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka bölümü) başkanları istifa etti ve yerlerine yeni kişiler atandı. Diken’den Mehmet Baran Kılıç'a bilgi veren akademisyenler, istifaların araştırma görevlisi kadrosuyla ilgili olduğunu söyledi. Aktarılana göre, sınava giren adaylardan biri tüm sorulara neredeyse tama yakın cevaplar verirken, Şentop’un oğlunun sınavı o kadar da başarılı geçmemişti. Yetkililer de, sınavı daha iyi olan kişinin atanmasının uygun olacağını üst mercilere bildirdi. Ancak bu bildirimin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektör İsmail Koyuncu'yu kızdırdığı iddia edildi. Koyuncu, dekan ile bölüm başkanlarını aradı ve ‘haşladı.’ Bunun üzerine dekan ve bölüm başkanları istifa etti. Sonrasında kadro ilanı, “Sınavda usulsüzlük yapıldı” denerek iptal edildi.

ŞARTLAR DEĞİŞTİRİLDİ

24 Ekim ve 31 Aralık’ta yayımlanan ilanlarda küçük ama önemli bir fark var. 24 Ekim’deki ilanın şartı şuydu:

“Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği veya biyomedikal mühendisliği lisans mezunu olup bilgisayar mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.”

‘BİLİMSEL HAZIRLIK’ DETAYI

31 Aralık’taki ilandaysa bilgisayar mühendisliği haricinde bir bölümden mezun olanlar için ‘bilimsel hazırlığı bitirmiş olmak’ şartı eklendi:

“Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak veya bilgisayar mühendisliği programında bilimsel hazırlığı tamamlamış olmak kaydıyla elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği veya biyomedikal mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak. Bilgisayar mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.”

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