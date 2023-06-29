Tatil beldelerinde fiyatlar el yakıyor: Gökçeada'da en ucuz yemeğin porsiyonu 250 lira!

Kuzey Ege'deki Gökçeada'da restoran fiyatlarındaki artış dikkati çekti. En ucuz meze 100 liradan satılırken en uygun ana yemek 250 liradan köfte oldu.

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Tatil beldelerinde fiyatlar el yakıyor: Gökçeada'da en ucuz yemeğin porsiyonu 250 lira!

Çanakkale'nin en batısında yer alan, Kuzey Ege'nin en yeşil adası olarak bilinen Gökçeada son senelerde yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

Pandemi itibariyle dikkat çekmeye başlayan çok sayıda insanı ağırlayan Gökçeada'da her geçen açılan mekan sayısı da her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak adanın geçmişine nazaran bugünkü mekanlardaki fiyatları şaşkınlık yarattı.

Kaleköy'de yer alan bir restorandaki fiyatların sosyal medyada paylaşılması sonrasında birçok kişi fiyatlara tepki gösterdi. 

Paylaşılan fiyat listesine göre, en uygun mezenin fiyatı 100 lira olurken, ana yemeklerde en uygun 250 lirayla köftenin yer aldığı görüldü. 

Gazeteci Can Ertuna ise fiyatlara tepki göstererek "Oradan göçen Eleni’nin yerleştiği yerde, torununun işlettiği mekanda -bu dehşet döviz kuruna rağmen- fiyatlar daha makul, porsiyonlar daha büyük, üstelik farklı sınıftan insanlar yan yana masalarda buluşabiliyor" dedi. 

Tatil beldelerinde fiyatlar el yakıyor: Gökçeada'da en ucuz yemeğin porsiyonu 250 lira! - Resim : 1

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