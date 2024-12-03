Tarlada Acı Olay: İki Ayağını Birden Çapa Makinesine Kaptırdı

Batman'da 20 yaşındaki genç tarlada çalıştığı sırada iki ayağını birden çapa makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.

Tarlada Acı Olay: İki Ayağını Birden Çapa Makinesine Kaptırdı

Batman Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde çapa makinesi ile tarlayı çapalayan İsa Tarhan (20), dengesini kaybederek iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tarhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: İHA

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