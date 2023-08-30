Taraflar ne dedi? 'Türkiye 883'üncüsü Boğaziçi'ne alınmadı' iddiası

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye YKS 883'üncüsü Boğaziçi Üniveristesi'ne giremedi açıklamasını yaptı. Say'ın iddiasına yanıt geldi.

Say sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Boğaziçi Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne YKS Türkiye 833'üncüsü giremedi. Ama liseyi İstanbul’da okumuş kimi kişiler, bölüm ve fakülte kurulu kararları çiğnenip SAT sınavı puanları daha yüksek olan başka adaylar atlanarak "yurtdışından öğrenci kabulü" kontenjanından alınmış"

CEVAP GELDİ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde yabancı uyruklu öğrenci işlerini yürüttüğünü belirten Diren Doğan, Say'ın paylaşımına ilişkin "Bu kesinlikle doğru olmayan bir ifade" dedi.

Doğan şunları kaydetti:

"Bu kesinlikle doğru olmayan bir ifade. Kendi kurumumda yabancı uyruklu öğrenci süreçlerini yürütüyorum. Eğer bir Türk uyruklu aday lisesinin tamamını yurtdışında okumamışsa yabancı uyruklu kontenjanından faydalanamaz. Eğer okuduysa da bunu pasaport giriş çıkışıyla teyit etmelidir. YÖK’ün bu kapsamda son yıllarda Üniversitelere gönderdiği resmî yazılar mevcut. Mış’larla miş’lerle hareket edip o birimlerde görev yapan kişileri töhmet altında bırakmayın."

Say, Doğan'ın açıklamasına ilişkin "İnşallah kurumunuzdaki dosyaları benim tweetimi okuduğunuzdan daha dikkatli okuyup doğru anlıyorsunuzdur." yanıtı verdi.

Doğan da tekrar yanıt olarak "Hocam ifadeniz açık. Lisesini İstanbul’da okumuş hiçbir Türk vatandaşı, Türkiye de bir Yükseköğretim Kurumunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından faydalanamaz. Bunun ötesi berisi yok. Esaslar açık." ifadesini kullandı.