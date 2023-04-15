Taliban’la ilişkili medreseden burkalı eğitim!

Diyarbakır merkezli, başkanlığını Hizbullah’ın İran sorumlusu ve eski Hizbullah sanığı Enver Kılıçarslan’ın yaptığı Alimler ve Medreseler Birliği’nin, toplam 7 ilde medreseleri bulunuyor.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, kız çocuklarının “burka” giydiği medreselerde Arapça, fıkıh, hadis ve tefsir alanında toplam 5 yıl eğitim veriliyor. Yasadışı medrese faaliyetlerinin yanı sıra birliğin müftülüklerle ilişkileri de bulunuyor.

HAMAS’LA GÖRÜŞTÜ

Kadınları ve laikliği hedef aldığı açıklamalarıyla bilinen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Diyarbakır İl Müftülüğü sırasında birliğin merkez medresesinde toplantılar gerçekleştirip etkinliklere katılırken Şanlıurfa’nın Siverek İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek de Kasım 2021’de birliğin düzenlediği icazet töreninde yer aldı.

Öte yandan birliğin ABD ve AB ülkelerince “terör örgütü” olarak kabul edilen HAMAS’la da görüştüğü biliniyor. Birliğin Genel Başkan Yardımcısı Suat Yaşasın, 2020’de HAMAS lideri İsmail Heniye ile bir araya geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem