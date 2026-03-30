Taksinin Bagajında Et Sevkiyatı Yapan İşletmeye Ceza

Samsun’un Atakum ilçesinde taksinin bagajındaki etlerin taşındığı lokantaya idari para cezası uygulandı

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde bir taksinin bagajdaki etlerin et lokantasına taşındığı görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşletmeye giden ekipler, yaptığı çalışmayla 152 kilo ete el koydu. İşletmeye ise idari para cezası uygulandı.

Etlerin inceleme sonrası imha edileceği ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

