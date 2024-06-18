Taksim'de iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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Taksim'de iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda iş yerine düzenlenen silahsaldırıda 1 kişi yaralandı, kaçan 4 şüpheliden 1'i polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Taksim Katipmustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan iş yerinin önündekilere, 4 şüpheli tarafından silahla ateş edildi.

Kaçan şüphelilerden M.T, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu saldırıda kullandığı silahla yakalandı.

Şüpheli M.T. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülürken, saldırıda yaralanan Erkan B'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi.

Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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