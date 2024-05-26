Taksici kaldırımda uyuyan köpeği ezdi!

Mardin’in Artuklu ilçesinde taksi şoförü kaldırımda yatan köpeği fark edemeyerek ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin Birinci Cadde üzeri Üçyol mevkiinde taksi şoförü, müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti. Müşteri bindikten sonra hareket eden taksi, fark etmediği köpeği ezdi.

Yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: İHA