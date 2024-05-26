Taksici kaldırımda uyuyan köpeği ezdi!

Mardin'de bir taksici, kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti.

Taksici kaldırımda uyuyan köpeği ezdi!

Mardin’in Artuklu ilçesinde taksi şoförü kaldırımda yatan köpeği fark edemeyerek ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin Birinci Cadde üzeri Üçyol mevkiinde taksi şoförü, müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti. Müşteri bindikten sonra hareket eden taksi, fark etmediği köpeği ezdi.

Yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin Köpek Taksi
Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin
Acısız ve ağrısız! Sadece 5 gün içinde nasırı kökünden sökecek yöntem Acısız ve ağrısız! Sadece 5 gün içinde nasırı kökünden sökecek yöntem
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Doğum oranları düştü, Bakanlık düğmeye bastı: Doğurganlığın en düşük olduğu iller incelenecek Doğurganlığın en düşük olduğu iller incelenecek
ÇOK OKUNANLAR
Rize'de bulundu, yeniden basılacak: 82 yıl önce yazılmış, dikkat çeken ayrıntılar var Yıllar sonra ilk kez basılacak: Dikkat çeken ayrıntılar var
Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı: En yüksek kira artışı ne zaman olacak? Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı
Şimşek duyurdu: Konut satışında yeni dönem! Konut satışında yeni dönem!
Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu
Trabzon'da üretiliyor, çaya ve fındığa alternatif oldu: Soğuk havaların vazgeçilmezi, kilosu bin 500 TL! Trabzon'da üretiliyor: Kilosu bin 500 TL!