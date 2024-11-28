Tahir Elçi'nin 9. Ölüm Yıl Dönümünde CHP'li Murat Emir'den Paylaşım

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare önünde hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Elçi'nin ölüm yıl dönüme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tahir Elçi'nin 9. Ölüm Yıl Dönümünde CHP'li Murat Emir'den Paylaşım

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'de açıklama yaptığı sırada, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Vefatının üzerinden 9 yıl geçen Tahir Elçi'nin ölüm yıl dönümünde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, paylaşım yaptı.

CHP'nin iktidarlığında faili meçhul cinayetleri bitireceklerini ifade eden Emir, şunları söyledi:

"Adalet ve Barış savunucusu Tahir Elçi’nin Dört Ayaklı Minare’nin önünde katledilmesinin ardından 9 yıl geçti. Aradan geçen 9 yılda yapılan şaibeli yargılamanın ardından failler serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İktidarında, barış ve demokrasinin aldığı derin yaraları onaracak, ülkede faili meçhul cinayetleri bitirecek adaleti tahsis etmek için mücadele edeceğiz."

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