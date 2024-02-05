Tabancayla oynarken arkadaşını kafasından vurdu!

Samsun’da bir kişi elinde tabancayla oynarken karşında oturan arkadaşını kazara kafasından vurarak ağır yaraladı.

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Tabancayla oynarken arkadaşını kafasından vurdu!

Olay, Samsun’un Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi Anneler Parkı arkasındaki U.E. isimli şahsa ait boş dükkan içinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (17), B.Ç. (23), K.A.A. (17), E.E.E. (18) ve S.K. (18) boş dükkan içinde birlikte alkol almaya başladılar. Bu sırada B.Ç., elindeki tabancayla oynarken, silah kazara ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun B.C.’nin karşısında oturan arkadaşı M.Ş.’nin burnundan girip ensesinden dışarı çıktı. Ağır yaralanan M.Ş., hastaneye kaldırıldı. B.Ç. ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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