Suudi Arabistan'da Yangın Faciası: 4 Türk İşçi Hayatını Kaybetti

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da işçilerin kaldığı bir evde çıkan yangın can aldı. El Nisim bölgesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangında, içeride mahsur kalan 4 Türk işçi hayatını kaybetti. Yangında ayrıca 2 Mısır vatandaşının da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Türk işçilerin Hatay'ın Samandağ ilçesinden Ali Şahin Elma, Sinan Çay, Erkan Bent ve Salih Çakır olduğu belirtildi.

Türk işçilerin cenazelerinin gerekli işlemlerin ardından önümüzdeki günlerde Hatay'da defnedilmesinin planlandığı bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA