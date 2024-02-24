Sürücüler dikkat, ilginç trafik cezası uygulandı: Tam 1506 TL!

Samsun'da bir fahri trafik müfettişi tarafından sürücüye 'aracın sağından geçtiği' gerekçesiyle trafik cezası yazıldı. Sürücünün adresine 1506 TL ceza yollandı.

Sürücüler dikkat, ilginç trafik cezası uygulandı: Tam 1506 TL!

Samsun'da otomobili ile Atakum ilçesinden Canik ilçesine giden 27 yaşındaki Onur Çelebi, üç şeritli yolda sol şeritte önünde giden otomobilin kendisine yol vermediği gerekçesiyle sağından geçti.

Bunu gören bir fahri trafik müfettişi tarafından sürücüye 'aracın sağından geçtiği' gerekçesiyle ceza yazıldı. Sürücünün adresine 1506 TL ceza yollandı.

İTİRAZ ETTİ

Önünde giden otomobilin düşük hızda sol şeritten gittiğini ve kendisinin de hız limitine uyarak önündeki otomobilin sağından geçtiğini belirten Onur Çelebi, fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya Samsun Adliyesi'ne giderek itiraz etti.

Sürücüler dikkat, ilginç trafik cezası uygulandı: Tam 1506 TL! - Resim : 1

ARACIN SAĞINDAN GEÇME CEZASI

Aracın sağından geçme cezası, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesine göre uygulanır.

Aracın sağından geçmenin yasak olduğu durumlar:

- Aksine bir işaret veya trafik ışığı bulunmadıkça,
- Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde,
- Sağ şerit, bisiklet yolu olarak ayrılmışsa,
- Yolun sağında park halindeki araçlar varsa,
- Sağdan dönüş veya sağa yanaşma yapmak için sinyal verilmişse.

Aracın sağından geçmenin istisnaları:

* Sol şeritteki araçlar durmuş veya çok yavaş gidiyorsa ve sağ şerit boş ise,
* Acil durum araçları (ambulans, itfaiye, polis) geçiş yapıyorsa,
* Yol çalışması yapılıyorsa ve trafik sağa yönlendirilmişse.

Kaynak: Gerçek Gündem

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