Sürpriz isimler Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda görevden alma ve atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Erdoğan Dışişleri Bakanlığı'nda Merve Safa Kavakcı ve Süleyman Gökçe'yi görevden aldı. Erdoğan, çok sayıda ismin de atamasını imzaladı.

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Sürpriz isimler Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda görevden alma ve atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri; Merve Safa Kavakcı ve Süleyman Gökçe'yi görevden aldı.

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç'u atadı.

Türkiye Elektromekenik Sanayi A.Ş. genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İrfan Gültekin ve Mehmet Fatih Koşan getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Aslan atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2 Bölge Müdürlüğü'ne 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 7. Bölge Müdürlüğü'nü de Rifat Silov getirildi.

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Sürpriz isimler Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda görevden alma ve atama Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda görevden alma ve atama
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