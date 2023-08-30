Süper Ay İstanbul'da seyirlik manzara oluşturdu

Yaklaşık 14 ayda bir görülen 'Süper Ay' İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi. Geceyi aydınlatan Süper Ay ortaya seyirlik manzara çıkardı.

Yaklaşık 14 ayda bir görülen 'Süper Ay' İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi. Geceyi aydınlatan Süper Ay ortaya seyirlik manzara çıkardı.

Ay'ın dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'un çeşitli noktalarından görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul'un boğaz manzarası ile birleşen Süper Ay seyirlik görüntü oluşturdu.

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