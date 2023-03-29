Süleyman Soylu baston kullanmaya başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün (28 Mart) AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın iftarına katıldı. Bel rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta tedavi olduğu öğrenilen Soylu, elinde bastonla görüldü. Soylu, bastonlu olduğu bir fotoğrafı da Twitter hesabından paylaştı.

YURTTAŞI AZARLAMIŞTI

Resmi verilere göre 49 binden fazla kişinin öldüğü deprem bölgesini geçtiğimiz hafta bir felaket daha vurdu. Sel felaketi, yurttaşların çadırları neredeyse kullanılamaz hale getirirken en az 15 kişi öldü.

Sel felaketi nedeniyle bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir topluluğa konuşma yaptığı sırada kayda alan yurttaşı azarladı. “Çekmeyin şunu ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz” diyen Soylu’nun kısa süre sonra belinden rahatsızlandığı ve tedaviye alındığı öğrenildi.