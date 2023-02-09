Starbucks’tan 'depremi görmezden geldiği' iddialarına yanıt

Maraş merkezli ve 10 ili etkileyen depreme sosyal medya hesaplarında 'duyarsız kaldığı' iddialarıyla gündeme gelen Starbucks'tan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada uzun vadeli destek planları için Starbucks Foundation başvurusu yapıldığı ve yardım için bütçe netleştirilmesinin beklendiği belirtildi.

Marketing Türkiye'nin aktardığına göre, şimdiye kadar hiçbir paylaşım yapılmamasının sebebinin 'etik değerlere uymaması' olduğu ifade edilirken, şirket tarafından bütçenin netleşmesinin ardından kapsamlı bir destek verileceği de aktarıldı.

'27 MAĞAZADA KESİNTİSİZ KAHVE İKRAMI YAPILIYOR'

Starbucks Türkiye yetkilileri, markanın bölgede hizmet sağlayan 54 mağazasından güvenli bir şekilde hizmet verebilecek 27 tanesinin depremzedeler ve bölgeye yardım taşıyan organizasyonlar için kullanıma açık hale getirildiğini belirtti. Tüm mağazaların açık olmamasının sebebini lojistik ve ürün ulaştırma sorunları olduğu şeklinde açıklayan şirket, açık olan 27 mağazada kesintisiz kahve ikramı sunduklarını ifade etti.

Şirket ayrıca bölgeye bir tır yiyecek gönderildiğini ve bunun mağazalarda dağıtılacağını söyledi. Yetkililer gıda yardımı dışındaki ihtiyaçları da listelediklerini ve ihtiyaçların temini için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Süreç boyunca depremzedelere destek olmak için elimizden gelenleri yapacağız. The Starbucks Foundation’dan gelecek miktarın açıklamasını bekliyoruz. Alshaya Grubun da bağışı olacak mutlaka. Alshaya Grubu sadece Türkiye için değil Suriye için de çeşitli fonlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.