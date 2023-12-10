Staj ve çıraklık mağdurları İstanbul mitinginde bir araya geldi

Staj ve çıraklık yaptıkları sırada sigortaları yapılmasına karşın emeklilik hesabında bu sürenin dikkate alınmaması nedeniyle emekli olamayan mağdurlar, İstanbul Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitingde bir araya geldi.

Staj ve çıraklık mağdurları İstanbul mitinginde bir araya geldi

Sigortalarının kısa vadeli yatması nedeniyle emeklilikte gecikme yaşayan staj ve çıraklık mağdurları, İstanbul’daki Kartal Meydanı’nda bugün “Büyük İstanbul Buluşması” mitingi düzenledi.

Türkiye’nin birçok yerinden mitinge katılan mağdurlar adına konuşan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Bal, “Bizim ana talebimiz, staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin giderilmesidir. Bu mağduriyetin giderilmesi için de bir yasal düzenleme gerekiyor. Biz stajyer ve çıraklar olarak inanıyoruz ki, bizim mağduriyetimiz yerel seçime kadar giderilecek. Yerel seçime kadar bir kanun beklentimiz var” dedi.

“SİGORTA BAŞLANGICIMIZ BİZE VERİLEN KARTLARDAKİ TARİHLER OLSUN”

İstanbul Staj ve Çıraklık Sigorta Mağdurları Dernek Başkanı Selçuk Aydın da federasyon olarak ilk mitinglerini yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Çabamız, bu mağduriyetin son bulması. Bize çocukken verilen o sigorta kartlarıyla birlikte ‘Siz sigortalısınız’ denildi. Bugün görüyoruz ki, o sigorta kartlarında yapılan sigortalar bizim için hiçbir anlam taşımıyormuş. Maalesef bunun mücadelesi için toplandık, sürekli bunu dillendiriyoruz. Günün sonunda inşallah bunu devlet büyüklerimiz de çözmek için gayret gösterirler. Çünkü bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını biliyoruz. Bizim bu konuda talebimiz şuydu. Sigorta başlangıcımız bize verilen o kartlardaki tarihler olsun.”

Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen mağdurlar da söz alarak dertlerini dile getirdi.

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